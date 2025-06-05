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13:30, 5 июня 2025Экономика

Продажи одного вида машин в России резко упали

«Автостат»: Продажи среднетоннажных грузовиков в России упали на 26 % в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Река / ТАСС

По итогам мая 2025 года суммарные объемы продаж среднетоннажных грузовиков в России сократились на 26 процентов в сравнении с апрельским показателем и составили 821 единицу. О резком падении реализации этого вида машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В годовом выражении продажи среднетоннажных грузовиков просели на 53 процента. Лидером среди автобрендов в этом сегменте рынка оказался российский концерн Gaz с результатом в 356 реализованных экземпляра. На втором месте оказался «КАМАЗ» (250 штук), а топ-3 замкнул китайский Jac (80 единиц). В пятерку самых востребованных марок также вошли Dongfeng (31) и Foton (31).

В целом на вышеуказанных пять брендов в последний месяц весны пришлось в общей сложности 90 процентов всех продаж среднетоннажных грузовиков в России. Самой популярной моделью за отчетный период стал Gaz Gazon Next с долей примерно в 28 процентов от суммарной реализации.

За первые пять месяцев 2025 года в России продали 5,2 тысячи среднетоннажных грузовиков. Достигнутый результат оказался на 39 процентов меньше в сравнении с реализацией этого вида машин за тот же период 2024-го, заключили эксперты.

Негативная динамика затронула не только среднетоннажные, но и крупногабаритные грузовики. По итогам 2024 года продажи последних в России сократились на 18,8 процента, до 102 007 единиц. Лидером рынка за отчетный период впервые стал китайские производитель Sitrak. Крупнейший производитель грузовиков в РФ — «КАМАЗ» — занял только вторую строчку. На фоне наметившихся трудностей с реализацией российский гигант решил попробовать продавать свою продукцию через маркетплейсы. При этом цены там оказались выше, чем на официальном сайте.

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