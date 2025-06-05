Прогноз Арестовича о распаде Украины объяснили

Политолог Асафов объяснил слова Арестовича о распаде Украины амбициями

Экс-советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинг) занимается созданием эмоционально сложных ситуаций, пытаясь обвинить представителей украинской власти ради своих политических амбиций, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Арестович заявил, что Украина может оказаться разделена на части, а страны в границах 1991 года уже нет. По его прогнозу, страна может оказаться разделена на три части: северо-восточные и южные области перейдут под контроль России, западная часть отделится вместе с наиболее радикально настроенными украинцами, а центральные области станут «нейтральной Украиной».

Асафов считает, что рассуждения Арестовича интересны как явление, но имеют мало общего с реальной ситуацией. По его словам, политик использует эмоционально сложные ситуации, чтобы обвинить действующие власти и увеличить свои шансы в политических процессах на Украине после утраты властью к себе доверия.

«И вот он занимается расшатыванием для того, чтобы найти себе позицию, основанную на справедливом неком видении, в котором у него есть какие-то, возможно, амбиции по реализации себя в политическом пространстве после Зеленского. И это единственная позиция, которая для него возможна, потому что других союзников, кроме эмоциональных качелей, у него нет», — указал Асафов.

Ранее гражданскую войну и распад Украины после окончания конфликта с Россией допустил депутат Верхвоной Рады Александр Дубинский. Он указал, что если у Киева не будет внешнего врага, то проблемы найдутся внутри государства.

