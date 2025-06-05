Названы главные причины пропажи людей в России

Судмедэксперт Решетун: Россияне пропадают из-за физических и психических проблем

Главными причинами пропажи людей в России являются проблемы с физическим и психическим здоровьем. Их «Ленте.ру» назвали координатор проекта по поиску пропавших «ЛизаАлерт» Валентина Наумова и эксперты в области медицины.

Как выяснили в «ЛизаАлерт», чаще всего в стране пропадают не старики и дети, а люди, которые, как считается, могут постоять за себя — мужчины от 25 до 45 лет. По словам судмедэксперта Алексея Решетуна, мужчины пропадают из-за заболеваний, приводящих либо к полной потере сознания, либо к внезапной смерти, как нередко бывает при инсульте. В таком случае человек попадает в больницу или в морг без документов, а родственники объявляют его пропавшим без вести. Решетун подчеркивает, что инсульт как заболевание «помолодел» и все чаще происходит у людей «в расцвете сил».

В свою очередь, психолог Дмитрий Диденко в беседе с «Лентой.ру» отметил, что россияне пропадают и из-за психических проблем.

Cчитается, что мужчинам больше свойственно решать свои проблемы самостоятельно. Но уход из дома и другое подобное поведение может сигнализировать о том, что человек не хочет, чтобы другие видели его слабость Дмитрий Диденко психолог

Наумова добавила, что люди зачастую числятся пропавшими, так как не предупреждают близких о своих планах и не рассказывают, куда направляются. Она напомнила, что важно всегда носить с собой телефон и оставаться на связи.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из рабства россиянина нашли за тысячу километров от дома.