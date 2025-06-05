Путин поддержал создание площадок по продвижению русского языка

Путин поддержал создание пространств русского языка в филиалах центра «Россия»

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по вопросам государственной политики и поддержал идею по созданию пространств по продвижению русского языка. Об этом сообщает Telegram-канал Национальный центр «Россия».

Отмечается, что на встрече поднимались вопросы о расширении культурно-просветительской работы в регионах. Так, советник главы государства Елена Ямпольская выступила с инициативой создать в филиалах Национального центра «Россия» специальные пространства, посвященные продвижению русского языка.

«Такая площадка востребована, например, во Владивостоке, где уже этой осенью должен открыться первый филиал центра», — подчеркнула она.

Во Владивостоке это пространство планируют назвать «Русское слово на Тихом океане», сообщила заведующий кафедрой русского языка иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова.

По ее словам, интерес к русскому языку у иностранных туристов растет. Они стремятся уехать из России со знанием некоторых слов, а первое знакомство с языком нередко становится мотивацией для получения образования в российских вузах.

«Здесь речь идет о пространствах с интерактивными возможностями, в которых можно будет проводить мероприятия, освещать события в самых разных форматах», — пояснила Воронова.

До этого Путин заявил, что русский язык принципиально важно избавить от вульгарных и механических иностранных заимствований, засоряющих его.

Ранее в 2025 году Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Документ нацелен на уменьшение использования заимствованных слов в публичном пространстве, а также на соблюдение норм современного литературного языка.