Раскрыты пять способов разнообразить мастурбацию

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что если мастурбация стала скучной, ее всегда можно разнообразить. Пять способов сделать это, она раскрыла изданию Metropoles.

Араужо посоветовала для начала попробовать новые техники. Например, человеку после приближения к оргазму стоит остановиться прямо перед его достижением и начать процесс заново, пояснила она.

По словам сексолога, нужно регулярно читать эротическую литературу, чтобы развить воображение. Кроме того, можно позаимствовать способы мастурбации из порно, причем речь идет не только о фильмах, но и об аудиоконтенте. Наконец, Араужо посоветовала пообщаться с друзьями, чтобы выяснить, как они занимаются самоудовлетворением, и использовать различные секс-игрушки.

Ранее сексолог Каролина Фрейтас заявила, что мастурбация положительно влияет на здоровье пожилых людей. По ее словам, благодаря самоудовлетворению можно нормализовать артериальное давление.