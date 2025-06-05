Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 5 июня 2025Забота о себе

Раскрыты пять способов разнообразить мастурбацию

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что если мастурбация стала скучной, ее всегда можно разнообразить. Пять способов сделать это, она раскрыла изданию Metropoles.

Араужо посоветовала для начала попробовать новые техники. Например, человеку после приближения к оргазму стоит остановиться прямо перед его достижением и начать процесс заново, пояснила она.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По словам сексолога, нужно регулярно читать эротическую литературу, чтобы развить воображение. Кроме того, можно позаимствовать способы мастурбации из порно, причем речь идет не только о фильмах, но и об аудиоконтенте. Наконец, Араужо посоветовала пообщаться с друзьями, чтобы выяснить, как они занимаются самоудовлетворением, и использовать различные секс-игрушки.

Ранее сексолог Каролина Фрейтас заявила, что мастурбация положительно влияет на здоровье пожилых людей. По ее словам, благодаря самоудовлетворению можно нормализовать артериальное давление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Земля шевелится и стонет». По учебному полигону ВСУ под Полтавой нанесен мощный удар, в подполье сообщили о сотнях погибших

    Глава Дагестана фразой «мягко говоря, перестарались» оценил одно решение чиновников

    Российская фигуристка показала фото в топе с откровенным декольте

    В Британии оценили результаты атак Украины на российские аэродромы

    Меньше половины россиян понадеялись на снижение ключевой ставки

    Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

    Россиянам напомнили о риске изъятия земельных участков

    Россиян предупредили об опасных в жару напитках

    Apple создала наушники с лазером

    Девушка узнала сексуальную фантазию бойфренда и тут же порвала с ним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости