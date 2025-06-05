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10:05, 5 июня 2025Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о подготовке к миссии «Луна-27»

«Роскосмос»: Завершены проверки модели посадочного аппарата «Луна-27»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: НПО Лавочкина

В Научно-производственном объединении (НПО) имени Семена Лавочкина завершили проверки модели посадочного аппарата «Луна-27». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В ходе проверки был отработан режим мягкой посадки модуля в близких к реальным условиях. «Эти испытания завершили цикл проверок и подтвердили работоспособность посадочного устройства. Аппарат также тестировался с моделированием лунной гравитации и контакта с грунтом-аналогом», — рассказали в компании.

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В мае научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый заявил, что один из аппаратов миссии «Луна-27» может высадиться в районе северного полюса естественного спутника Земли, тогда как второй — совершить посадку в окрестностях южного.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия запланировала запустить к Луне шесть автоматических аппаратов.

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