«Роскосмос» рассказал о подготовке к миссии «Луна-27»

«Роскосмос»: Завершены проверки модели посадочного аппарата «Луна-27»

В Научно-производственном объединении (НПО) имени Семена Лавочкина завершили проверки модели посадочного аппарата «Луна-27». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В ходе проверки был отработан режим мягкой посадки модуля в близких к реальным условиях. «Эти испытания завершили цикл проверок и подтвердили работоспособность посадочного устройства. Аппарат также тестировался с моделированием лунной гравитации и контакта с грунтом-аналогом», — рассказали в компании.

В мае научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый заявил, что один из аппаратов миссии «Луна-27» может высадиться в районе северного полюса естественного спутника Земли, тогда как второй — совершить посадку в окрестностях южного.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия запланировала запустить к Луне шесть автоматических аппаратов.