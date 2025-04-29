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09:30, 29 апреля 2025Наука и техника

Россия запустит к Луне 6 автоматических аппаратов

Баканов: К Луне запустят 6 орбитальных и посадочных автоматических аппаратов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

«Роскосмос» запланировал запустить к Луне шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Баканова.

«Россия планирует запустить ряд космических аппаратов для дистанционных и контактных исследований Луны», — заявил на встрече глав космических агентств стран БРИКС Баканов. К ним относятся орбитальные аппараты «Луна-26» и «Луна-29». Также «Роскосмос» планирует запуск посадочных аппаратов в различные области на поверхности Луны — «Луна-27» №1 и №2, «Луна-28», «Луна-30».

Также Дмитрий Баканов рассказал, что Россия и Китай совместно будут создавать Международную лунную станцию. К проекту уже присоединились 13 зарубежных партнеров. В рамках этой инициативы планируется размещение на Луне электростанции.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что Луна должна стать вторым опорным пунктом человечества в освоении космоса. Баканов назвал освоение естественного спутника Земли одной из наиболее масштабных задач, стоящих перед человечеством со времен первого полета космонавта Юрия Гагарина.

В конце апреля выяснилось, что в 2030 году «Роскосмос» запланировал начать запуск 240 низкоорбитальных космических аппаратов Глобальной навигационной системы (ГЛОНАСС). Развертывание такой группировки позволит обеспечить 100-процентное покрытие планеты.

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