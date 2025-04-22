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12:47, 22 апреля 2025Наука и техника

Россия запустит 240 спутников ГЛОНАСС

«Роскосмос» запланировал запустить 240 космических аппаратов ГЛОНАСС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В 2030 году «Роскосмос» запланировал начать запуск 240 низкоорбитальных космических аппаратов Глобальной навигационной системы (ГЛАНАСС). Об этом со ссылкой на начальника отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения госкорпорации Ивана Ревнивых сообщает РИА Новости.

В представленной руководителем на Международном навигационном форуме в Москве презентации говорится, что запуск первых двух спутников-демонстраторов состоится в 2030 году. В материале отмечается, что соответствующие космические аппараты планируется выводить на околоземную орбиту высотой 800 километров, а развертывание такой группировки позволит обеспечить 100-процентное покрытие ГЛОНАСС поверхности планеты, также увеличит ее точность и помехоустойчивость.

В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил президенту России Владимиру Путину, что выручка оператора ГЛОНАСС выросла в три раза.

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