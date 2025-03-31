Глава «Роскосмоса» заявил о росте выручки ГЛОНАСС

Баканов заявил, что выручка ГЛОНАСС выросла в три раза

Выручка оператора Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) выросла в три раза, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы госкомпании, трехкратный рост выручки произошел за последние два года.

В феврале президент освободил Юрия Борисова от должности гендиректора госкорпорации. Его место занял Баканов.

В декабре Борисов заявил, что на околоземной орбите работает 24 спутника ГЛОНАСС, а еще четыре космических аппарата находятся на Земле для восполнения этой группировки.

В декабре 2023-го директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук академик Николай Тестоедов сообщил, что импортозамещение электронной компонентной базы навигационных спутников «ГЛОНАСС-К2» идет долго из-за большого числа используемых деталей иностранного производства.