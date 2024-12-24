Борисов рассказал о запасных спутниках ГЛОНАСС

Глава «Роскосмоса»: четыре спутника ГЛОНАСС готовы к запуску при необходимости

Спутники глобальной навигационной системы ГЛОНАСС устойчиво работают на орбите, но в случае необходимости на Земле готовы к запуску запасные аппараты. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«24 спутника устойчиво работают на орбите. При случае необходимости у нас готовы еще четыре спутника на Земле для восполнения этой группировки», — сообщил он.

По словам Борисова, за год «Роскосмос» пополнил группировку аппаратов дистанционного зондирования Земли высокодетальными спутниками, включая аппарат «Ресурс-П» и радиолокационный спутник «Кондор». Еще одни «Ресурс-П» планируют запустить до конца 2024 года.

В октябре начальник Главного испытательного космического центра имени Германа Титова полковник Антон Оголев сообщил, что скорость обработки и передачи информации у российской системы ГЛОНАСС выше, чем у аналогов. Он подчеркнул, что российская система отличается от зарубежных разработок обеспечением точной навигации северных широт.