Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:31, 4 октября 2024Наука и техника

В Минобороны рассказали о преимуществе ГЛОНАССа

ГИКЦ: скорость обработки и передачи информации у ГЛОНАСС выше, чем у аналогов

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Скорость обработки и передачи информации у российской Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС выше, чем у аналогов. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Германа Титова полковник Антон Оголев.

По его словам, от зарубежных аналогов ГЛОНАСС отличается построением в трех орбитальных плоскостях, а также обеспечением точной навигацией северных широт.

«Также системе не требуется постоянная синхронизация с вращением Земли, в связи с этим скорость обработки и передачи информации выше, чем у аналогичных навигационных систем, поскольку космические аппараты движутся вне зависимости от планеты», — сказал о преимуществе российской системы офицер.

В декабре 2023-го директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук академик Николай Тестоедов заявил, что импортозамещение электронной компонентной базы (ЭКБ) российских навигационных спутников «Глонасс-К2» идет долго из-за большого числа используемых деталей иностранного производства. По его словам, еще в 2014 году в составе спутника насчитали шесть тысяч типономиналов ЭКБ импортного производства.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Кошмар только начался». Российские бойцы на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском

      Новичок ЦСКА оценил уровень РПЛ

      Дочь российского участника СВО оставили без выплат

      ФСБ пресекла два канала незаконной миграции в российском регионе

      Врачи не заметили опухоль в сердце размером с мяч у 34-летнего мужчины

      Россиянин пришел на похороны матери и увидел в гробу незнакомку

      В Минобороны рассказали о преимуществе ГЛОНАССа

      Следователи возбудили дело после подрыва машины сотрудника Запорожской АЭС

      Россиянам задали вопрос о доверии Путину и опубликовали результаты

      Евросоюз собрался наказать Иран за мнимые поставки в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше