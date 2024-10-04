В Минобороны рассказали о преимуществе ГЛОНАССа

ГИКЦ: скорость обработки и передачи информации у ГЛОНАСС выше, чем у аналогов

Скорость обработки и передачи информации у российской Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС выше, чем у аналогов. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Германа Титова полковник Антон Оголев.

По его словам, от зарубежных аналогов ГЛОНАСС отличается построением в трех орбитальных плоскостях, а также обеспечением точной навигацией северных широт.

«Также системе не требуется постоянная синхронизация с вращением Земли, в связи с этим скорость обработки и передачи информации выше, чем у аналогичных навигационных систем, поскольку космические аппараты движутся вне зависимости от планеты», — сказал о преимуществе российской системы офицер.

В декабре 2023-го директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук академик Николай Тестоедов заявил, что импортозамещение электронной компонентной базы (ЭКБ) российских навигационных спутников «Глонасс-К2» идет долго из-за большого числа используемых деталей иностранного производства. По его словам, еще в 2014 году в составе спутника насчитали шесть тысяч типономиналов ЭКБ импортного производства.