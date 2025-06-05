Россия получила место в одном из ключевых органов ООН

Россия получила место в ЭКОСОС до 2028 года

Россия получила место в Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС) по итогам голосования в Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщается на сайте международной организации.

Отмечается, что Россия стала членом одного из ключевых органов ООН на период с 2026 по 2028 год. Также в ходе довыборов в Совет были избраны Украина, Хорватия, Германия, США, Австралия, Бурунди, Чад, Китай, Эквадор, Финляндия, Индия, Ливан, Мозамбик, Норвегия, Перу, Сьерра-Леоне, Сент-Китс и Невис, Турция и Туркменистан. Все они войдут в состав ЭКОСОС 1 января 2026 года.

ЭКОСОС является главным органом ООН, координирующим деятельность Организации в сфере устойчивого развития и экономических вопросов.

В 2024 году Россия получила место в комитете ООН по программе и координации. По итогам голосования в Генассамблее Россия одержала победу над Литвой со счетом 104 на 83.