Российский ППК-20 восхитил иностранных военных

«Калашников»: Российский пистолет-пулемет ППК-20 восхитил иностранных военных

Зарубежные партнеры заинтересованы в приобретении российских пистолетов-пулеметов ППК-20, которые соответствуют всем современным требованиям. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

Там подчеркнули, что у ППК-20 большие экспортные перспективы.

«Недавние оборонная выставка MILEX-2025 в Минске и XIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве, на которых ППК-20 вызвал восхищение иностранных военных, бойцов спецподразделений и оружейных экспертов, еще раз это подтвердили», — говорится в сообщении.

ППК-20 разработали на основе пистолета-пулемета «Витязь-СН». Новая модель отличается компактностью и улучшенной эргономикой. Оружие под патрон 9х19 миллиметров оснащено складным телескопическим прикладом, пистолетной рукояткой и быстросъемным прибором малошумной и беспламенной стрельбы. Основным боеприпасом для ППК-20 стал бронебойный патрон 7Н21.

В мае 2024 года стало известно, что ППК-20 выдержал серию из 3000 выстрелов в ходе ресурсных испытаний. При стрельбе не было ни одной задержки.