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21:04, 5 июня 2025Спорт

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории вышла на чемпионат мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четверг, 5 июня, команда на выезде сыграла вничью с ОАЭ в девятом туре квалификации в Азиатской конфедерации футбола (АФК). Это позволило Узбекистану набрать 18 очков, досрочно обеспечить себе место не ниже второго в группе 1 и получить прямую путевку на чемпионат мира-2026.

Узбекистан ранее никогда не участвовал в финальной стадии чемпионатов мира. Команда занимает 57-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Число участников турнира было увеличено с 32 до 48 команд.

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