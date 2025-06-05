Совершен прорыв в борьбе с ВИЧ

Nat Commun: Технология на основе мРНК сделала ВИЧ заметным для иммунной системы

Ученые приблизились к созданию лекарства от ВИЧ, сумев заставить вирус выйти из укрытия внутри иммунных клеток. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показало: новая технология на основе мРНК позволяет сделать вирус заметным для иммунной системы — шаг, который ранее считался невозможным.

Команда из Института Доэрти в Мельбурне создала новый тип липидных наночастиц — крошечных жировых оболочек, которые могут проникать в те разновидности белых кровяных клеток, где ВИЧ обычно «прячется» в неактивной форме. Ранее считалось, что такие клетки не способны поглощать мРНК-сообщения, заключенные в наночастицы. Однако новая формула, получившая название LNP-X, смогла доставить мРНК внутрь этих клеток. Там мРНК запускает синтез белков, которые заставляют вирус проявиться. В лабораторных экспериментах на образцах крови ВИЧ-положительных пациентов это позволило «разбудить» скрытый вирус, открыв путь для его уничтожения иммунной системой или другими методами терапии.

Хотя до клинического применения еще далеко и потребуются испытания на животных и людях, ученые считают этот прорыв самым обнадеживающим в истории исследований ВИЧ. Более того, технология может быть полезна и при лечении других заболеваний, включая онкологию.

В мае 2025 года специалисты рассказали, что ВИЧ может скрываться от иммунной системы с помощью особых кольцевых РНК. Эти молекулы мешают работе защитных механизмов организма и помогают вирусу долго оставаться незаметным.