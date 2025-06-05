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16:56, 5 июня 2025Культура

Умер сооснователь группы «Аквариум». Он был настоящей легендой русского рока

Сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий умер на 72-м году жизни
Ольга Коровина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Поэт, драматург и один из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолий «Джордж» Гуницкий умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков (признан Минюстом России иностранным агентом). Диагноз, приведший к кончине легенды питерского рока, остается неизвестным.

Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету

Борис Гребенщиковлидер группы «Аквариум»

Коллеги Гуницкого объявляли сбор средств на его лечение

Первые слухи о проблемах со здоровьем у Гуницкого появились в 2015 году. Тогда его проект «Террариум», состоящий из культовых рокеров Вячеслава Бутусова, Максима Леонидова, Насти Полевой и Александра Васильева, объявил сбор на лечение создателя коллектива и автора песен. Группа выпустила вторую пластинку «3=8», все средства от которой пошли на помощь «Джорджу» в борьбе с неназванной болезнью.

Сам артист подтверждал, что болен, в 2020 году. Тогда он заявил, что «не собирается снова просить деньги» на дорогостоящее лечение.

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

«За жизнь накопились проблемы, есть и хронические заболевания. Не хочу выступать в роли постоянной жертвы. Почти 20 лет назад у нас была подобная история», — отметил музыкант в одном из интервью.

За день до смерти Гуницкого Гребенщиков призвал за него молиться

4 июня Борис Гребенщиков опубликовал в социальных сетях архивную фотографию Гуницкого и попросил поклонников поддержать артиста. Он сообщил фанатам о тяжелой болезни «Джорджа», однако не стал раскрывать его диагноз.

Все, кто может, пожалуйста, помолитесь за Джорджа. Он очень болен

Борис Гребенщиковлидер группы «Аквариум»

Гуницкий и Гребенщиков основали культовую группу «Аквариум»

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Гуницкий познакомился с Гребенщиковым еще в школе, тот учился на класс младше. Оба в юном возрасте увлеклись написанием пьес и музыкой. К началу 70-х годов Гуницкий успел поработать лифтером, сотрудником нескольких музеев и, наконец, стал директором Ленинградского рок-клуба и «Театра абсурда». В 1972-м основал со своим школьным товарищем группу «Аквариум», впоследствии ставшую культовой. Одно из своих прозвищ — «Джордж» — Анатолий получил из-за сходства со звездой The Beatles, гитаристом Джорджем Харрисоном.

Спустя несколько лет Гуницкий оставил концертную и студийную работу в коллективе ради театра, но песни на его стихи продолжали выходить в альбомах «Аквариума», в частности, в релизе «Треугольник». Также Гуницкий стал известен в литературных кругах. Он писал в жанре абсурдистской прозы. Например, спектакли «До самых высот» и «Смерть безбилетника» по его текстам ставились в Театре сатиры на Васильевском.

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