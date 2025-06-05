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19:50, 5 июня 2025Экономика

Ушедший из России автогигант подал заявки на товарные знаки в стране

Японский концерн Nissan Motor подал заявки на товарные знаки в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Японский концерн Nissan Motor, прекративший свою деятельность на территории России, подал заявки на товарные знаки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Речь идет о товарных знаках Nissan в разных вариантах написания и дизайна, включая логотипы. Кроме того, концерн планирует зарегистрировать в РФ другие свои бренды, в том числе Infiniti, Nismo и Datsun. Процедура пройдет по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Речь идет о таких категориях, как транспортные средства, строительство, розничная и оптовая торговля, а также финансовые услуги.

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Ранее в Роспатент по поводу регистрации своих товарных знаков в России обратился еще один ушедший из страны автогигант. Отмечалось, что этот бренд добился регистрации четырех новых товарных знаков в РФ. Они будут действительны до 2034 года.

Эксперты предупреждают, что подобные процедуры могут не означать намерения автопроизводителей вернуться на российский рынок. Регистрация такого рода заявок необходима, чтобы брендом не могли воспользоваться сторонние компании. Подобным образом компании защищают себя от потенциальной кражи товарных знаков третьими лицами. В Hyundai Motor Group подтвердили эти предположения, заявив, что не собираются возобновлять продажи автомобилей Kia в России в 2025 году. Единственным условием для полноценного возобновления бизнес-деятельности в РФ представители концерна назвали снятие западных санкций.

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