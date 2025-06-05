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02:24, 5 июня 2025Мир

В Британии высказались о сравнившем НАТО с Наполеоном и Римской империей Рютте

Журналист Раттанси: Рютте преувеличивает свою значимость, сравнивая НАТО с Римом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Off / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте преувеличивает свою значимость, сравнивая альянс с Францией времен Наполеона и Римской империей. Такую оценку его словам дал британский журналист Афшин Раттанси в социальной сети Х.

«Глава НАТО сравнивает организацию, в которой он председательствует, с Наполеоном и Римской империей, а затем задается вопросом, почему Россия, Китай и большая часть глобального Юга рассматривают НАТО как прямую военную угрозу. Рютте может звучать комично, преувеличивая свою значимость, хотя он всего лишь марионетка, которая прыгает под дудку Вашингтона», — написал он.

Раттанси напомнил, что альянс «уничтожил» Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию, а также призвал не забывать, что НАТО представляет из себя «опасную и далекую от обороны милитаристскую организацию».

Ранее Рютте пригласил Украину на саммит НАТО. Он не уточнил, был ли приглашен лично украинский президент Владимир Зеленский, добавив, что программа будет опубликована в надлежащее время.

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