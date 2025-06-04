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13:21, 4 июня 2025Мир

Генсек НАТО пригласил Украину на саммит в Гааге

Генсек НАТО Рютте рассказал, что пригласил Украину на саммит альянса в Гааге
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что пригласил Украину на саммит альянса, который пройдет 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщает Reuters.

«Я пригласил Украину на саммит. Мы как можно скорее представим программу с более подробной информацией», — сказал он журналистам перед встречей с министрами обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, был ли приглашен лично украинский лидер Владимир Зеленский, генсек альянса сказал, что программа будет опубликована в надлежащее время.

Ранее Марк Рютте подтвердил, что глава Пентагона Пит Хегсет не будет принимать участие во встрече контактной группы по поставкам оружия Украине 4 июня.

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