Генсек НАТО пригласил Украину на саммит в Гааге

Генсек НАТО Рютте рассказал, что пригласил Украину на саммит альянса в Гааге

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что пригласил Украину на саммит альянса, который пройдет 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщает Reuters.

«Я пригласил Украину на саммит. Мы как можно скорее представим программу с более подробной информацией», — сказал он журналистам перед встречей с министрами обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, был ли приглашен лично украинский лидер Владимир Зеленский, генсек альянса сказал, что программа будет опубликована в надлежащее время.

Ранее Марк Рютте подтвердил, что глава Пентагона Пит Хегсет не будет принимать участие во встрече контактной группы по поставкам оружия Украине 4 июня.