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13:01, 4 июня 2025Мир

Генсек НАТО ответил на вопрос об участии главы Пентагона во встрече по Украине

Рютте подтвердил, что главы Пентагона Хегсета не будет на встрече по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что глава Пентагона Пит Хегсет не будет принимать участие во встрече контактной группы по поставкам оружия Украине 4 июня. Об этом сообщает ТАСС.

«Это второй визит министра [обороны США Пита] Хегсета в НАТО, он прибудет в Брюссель 5 июня», — сказал Рютте, отвечая на вопрос об присутствии Хегсета на заседании группы 4 июня.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что глава Пентагона впервые пропустит встречу международной контактной группы для координации помощи Украине, отказавшись от участия в ней даже в формате видеоконференции. В издании назвали это решение одним из «последних в серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от военных действий на Украине».

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