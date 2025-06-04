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04:55, 4 июня 2025Мир

Глава Пентагона впервые пропустит встречу контактной группы по Украине

AP: Глава Пентагона Хегсет впервые пропустит встречу группы по помощи Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Глава Пентагона Пит Хетсег впервые пропустит встречу международной контактной группы для координации помощи Украине, сообщает The Associated Press (AP).

Источник агентства отметил, что Хегсет не поучаствует во встрече даже по видеоконференции. Агентство называет это одним из «последних в серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от военных действий в Украине».

Ранее телеканал ABC News со ссылкой сообщил, что президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, и все больше отстраняется от мирного процесса.

По данным телеканала, американские официальные лица «разочарованы, но не удивлены» «внушительным» списком требований российской стороны, которые были представлены на переговорах РФ и Украины в Стамбуле. При этом, как отмечает ABC, администрация Трампа считает их невыполнимыми для начала обсуждения 30-дневного прекращения огня.

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