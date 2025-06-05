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15:44, 5 июня 2025Спорт

В РФС высказались о матче между сборными России и Аргентины

В РФС опровергли договоренность о проведении матча сборных России и Аргентины
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Российском футбольном союзе (РФС) высказались о матче между сборными России и Аргентины. Комментарий организации приводит ТАСС.

В РФС опровергли достижение договоренности о проведении встречи. Об этом ранее сообщал Telegram-канал Shot.

На лето 2025-го у сборной России запланировано два товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина 6 июня сыграют с Нигерией в московских «Лужниках», а 10 июня проведут матч против Белоруссии в Минске.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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