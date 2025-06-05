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12:06, 5 июня 2025Экономика

В России предсказали сокращение ввода жилья

Вице-премьер РФ Хуснуллин допустил сокращение ввода жилья в 2027 году
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ввода жилья в России в 2027 году либо не будет, либо его объемы могут значительно сократиться. Таким прогнозом поделился вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

Он заявил, что в настоящее время наблюдается «серьезная, нехорошая тенденция», связанная с остановкой новых проектов в строительной сфере. Ситуацию с сокращением или отсутствием ввода жилья Хуснуллин назвал «первым тревожным фактором». Если тенденция будет сохраняться, падение ввода жилья может достигнуть 30 процентов.

Трудное время поможет пережить ситуация, когда «станет полегче с ипотекой». По словам вице-премьера, отмена комиссий застройщиков крупными банками при выдаче льготной ипотеки, возможно, приведет к росту выдач.

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Хуснуллин также отметил, что многие застройщики начали затягивать проекты из-за нехватки средств. Таким образом ввод в эксплуатацию даже запланированных домов перейдет на следующий год.

Ранее крупнейшие банки РФ, Сбер и ВТБ, отменили комиссию застройщиков по льготным программам ипотеки. По словам гендиректора Optima Development Давида Худояна, после нововведений финансовые организации могут ужесточить требования к ипотечным заемщикам на фоне отмены банковских комиссий. Так, есть вероятность, что кредиты будут выдавать лишь клиентам с очень высокими официальными доходами или тем, кто согласен передать первоначальный взнос размером в половину от суммы покупки и более.

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