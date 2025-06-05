В России создали защищенную от РЭБ бесспутниковую навигацию для дронов

«Ростех» создал защищенное от РЭБ навигационное оборудование для дронов

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал новое оборудование для бесспутниковых систем навигации самолетов, вертолетов и дронов, которое защищено от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что аппаратуру можно применять в регионах с ненадежной спутниковой связью и в условиях подавления сигнала. Изделие прошло летные испытание и готово к серийному производству.

«Изделие представляет собой усовершенствованную модификацию малогабаритного доплеровского измерителя скорости и угла сноса (ДИСС). Оно имеет повышенную прочность, точность показаний увеличена за счет методов цифровой обработки, потребление электроэнергии сокращено в четыре раза, размеры изделия уменьшены в несколько раз, а вес — в десять раз», — говорится в сообщении.

ДИСС может работать в качестве автономной резервной системы измерения скорости и угла сноса для навигационных комплексов. В «Ростехе» подчеркнули, что новое изделие по основным характеристикам превосходит российские и зарубежные аналоги. Устройство можно использовать в районах, где связь со спутником периодически обрывается.

В апреле стало известно, что холдинг «Росэл» начал испытания системы «свой — чужой» для беспилотников. Изделие испытывают на аппарате «Геодезия-401».