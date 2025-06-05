В российском регионе с могил участников СВО украли флаги

В Нижегородской области неизвестные украли флаги с могил участников СВО

В Городецком округе Нижегородской области неизвестные украли флаги с могил участников специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

По сведениям регионального издания, сотрудники полиции начали искать преступников. Родственники российских бойцов пояснили, что триколоры стабильно исчезают на Николо-Погостинском кладбище.

Люди каждый раз возвращали новые флаги, но спустя некоторое время история повторялась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Бурятии вандалы залили краской камень на могиле бойца спецоперации. Расследованием случившегося занялись сотрудники регионального управления МВД России.

Еще раньше кладбище с могилами военнослужащих было осквернено в Ессентуках.