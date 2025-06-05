Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 5 июня 2025Россия

В российском регионе с могил участников СВО украли флаги

В Нижегородской области неизвестные украли флаги с могил участников СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Городецком округе Нижегородской области неизвестные украли флаги с могил участников специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

По сведениям регионального издания, сотрудники полиции начали искать преступников. Родственники российских бойцов пояснили, что триколоры стабильно исчезают на Николо-Погостинском кладбище.

Люди каждый раз возвращали новые флаги, но спустя некоторое время история повторялась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Бурятии вандалы залили краской камень на могиле бойца спецоперации. Расследованием случившегося занялись сотрудники регионального управления МВД России.

Еще раньше кладбище с могилами военнослужащих было осквернено в Ессентуках.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не мужчина». Бойцы «Ахмата» осудили бизнес-тренера, похищенного в центре Москвы и обвиненного в экстремизме

    Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

    Для россиян оживили легенды кино

    Скандальный спектакль с Самбурской призвали проверить на духовно-нравственные ценности

    Стало известно об уловке СБУ для обмена пленными

    Макрон призвал две страны надавить на Россию

    Стало известно о подставе в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку

    Samsung пригрозили запретом на продажу складных смартфонов

    В России высказались о попытках ВСУ прорваться через госграницу

    Российские власти нашли способ помочь проблемной отрасли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости