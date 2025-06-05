Ветерана СВО рекомендовали на должность главы округа в Вологодской области

На место уволенной за слова дочери об СВО чиновницы назначен ветеран СВО Тропин

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов номинировал ветерана специальной военной операции (СВО) Антона Тропина на пост главы Нюксенского округа региона. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram-канале.

По словам военкора, Тропин отправился на передовую по собственному желанию. Он награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени, медалью «За участие в СВО», медалью Суворова.

Бывшая глава округа Юлия Шевцова была уволена после скандального ролика ее дочери, в котором та угрожала людям отправкой на СВО, ссылаясь на влияние матери. После критики многочисленных комментаторов родительнице пришлось извиниться за поступок дочери.