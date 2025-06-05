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04:38, 5 июня 2025Россия

Ветерана СВО рекомендовали на должность главы округа в Вологодской области

На место уволенной за слова дочери об СВО чиновницы назначен ветеран СВО Тропин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Георгий Филимонов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов номинировал ветерана специальной военной операции (СВО) Антона Тропина на пост главы Нюксенского округа региона. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram-канале.

По словам военкора, Тропин отправился на передовую по собственному желанию. Он награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени, медалью «За участие в СВО», медалью Суворова.

Бывшая глава округа Юлия Шевцова была уволена после скандального ролика ее дочери, в котором та угрожала людям отправкой на СВО, ссылаясь на влияние матери. После критики многочисленных комментаторов родительнице пришлось извиниться за поступок дочери.

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