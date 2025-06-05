Ветерана СВО рекомендовали на должность главы округа в Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов номинировал ветерана специальной военной операции (СВО) Антона Тропина на пост главы Нюксенского округа региона. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram-канале.
По словам военкора, Тропин отправился на передовую по собственному желанию. Он награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени, медалью «За участие в СВО», медалью Суворова.
Бывшая глава округа Юлия Шевцова была уволена после скандального ролика ее дочери, в котором та угрожала людям отправкой на СВО, ссылаясь на влияние матери. После критики многочисленных комментаторов родительнице пришлось извиниться за поступок дочери.