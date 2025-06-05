Военкор назвал взрыв на железной дороге в Воронежской области попыткой диверсии

Военкор Котенок назвал взрыв на железной дороге под Воронежем попыткой диверсии

Военкор Юрий Котенок назвал взрыв на железной дороге в Воронежской области попыткой диверсии. Эту версию журналист озвучил в Telegram.

По его словам, железнодорожное полотно было повреждено в результате детонации взрывного устройства.

Ранее стало известно, что рядом с местом взрыва были найдены несколько самодельных бомб. Доя их обследования направлены автомобили разминирования.

О взрыве на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области стало известно утром 5 июня. Предварительно, пострадавших нет. По одной из версий, к происшествию могла привести техническая авария.

Факт инцидента подтвердил губернатор региона Александр Гусев, однако о взрыве он не упоминал. По его словам, незначительное повреждение полотна заметил машинист одного из остановившихся поездов. Пострадавших, по предварительным данным, нет.