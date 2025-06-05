Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 5 июня 2025Россия

Военкор назвал взрыв на железной дороге в Воронежской области попыткой диверсии

Военкор Котенок назвал взрыв на железной дороге под Воронежем попыткой диверсии
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Военкор Юрий Котенок назвал взрыв на железной дороге в Воронежской области попыткой диверсии. Эту версию журналист озвучил в Telegram.

По его словам, железнодорожное полотно было повреждено в результате детонации взрывного устройства.

Ранее стало известно, что рядом с местом взрыва были найдены несколько самодельных бомб. Доя их обследования направлены автомобили разминирования.

О взрыве на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области стало известно утром 5 июня. Предварительно, пострадавших нет. По одной из версий, к происшествию могла привести техническая авария.

Факт инцидента подтвердил губернатор региона Александр Гусев, однако о взрыве он не упоминал. По его словам, незначительное повреждение полотна заметил машинист одного из остановившихся поездов. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В крупное российское информагентство пришли с обысками и с кувалдой. Работа журналистов заблокирована, трое задержаны

    «Химки» начали процедуру банкротства

    Российский девелопер объяснил отказ от покупки активов датской Hempel

    Раскрыта судьба одного из задержанных журналистов российского информагентства

    В бюджете Украины не хватило денег на армию

    Светлана Лобода снялась в крошечном топе на видео

    Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах

    Россияне подрались в очереди за маслом и попали на видео

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    ВМФ России начал осваивать «Форпост-Р»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости