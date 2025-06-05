Возможный эффект реформы Украины по ударам БПЛА вглубь России оценили

Военный эксперт Глазунов раскритиковал реформу Украины по ударам вглубь РФ

Планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на реформу по ударам вглубь России не изменят ситуацию на фронте и не дадут Киеву перехватить стратегическую инициативу, рассказал военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт Броуди с позывным Мадьяр заявил, что в течение 100 дней будет разработан и внедрен обновленный план ударов вглубь территории России. При этом он отказался раскрывать подробности из соображений секретности.

Военный эксперт заявил, что планируемая на Украине реформа ничего не поменяет на линии фронта, однако может вызвать больше жертв среди гражданского населения. Глазунов подчеркнул, что в распоряжении ВСУ нет столько беспилотников, чтобы нанести России ощутимые удары. Вместе с тем недавний опыт терактов с военными аэродромами только усилил внимание российских спецслужб, указал он.

«Это попытки запугать нас, чтобы Россия приняла все условия Украины. Но я не думаю, что они способны наносить настолько сильные удары, чтобы вынудить нас пойти на капитуляцию. Мы ведь тоже можем нанести удары не только вглубь Украины, а по всей территории Украины. Я думаю, в ближайшее время мы нанесем такой удар, что они забудут о своих словах», — сказал Глазунов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Мадьяра командующим СБС ВСУ. В апреле 2025 года офицер угрожал украинским властям возможным бунтом военных в том случае, если Киев откажется от территорий.