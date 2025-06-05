Захарова прокомментировала назначение Бербок новым председателем Генассамблеи ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором избрание бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Ее слова приводит РИА Новости.
«Это позор, что в юбилейный год победы над фашизмом и нацизмом человек, который сказал, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха, занял пост, пусть годичный и церемониальный, но символический», — сказала дипломат.
2 июня бывшая глава МИД ФРГ Анналена Бербок стала председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был убежденным нацистом и служил офицером вермахта.