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09:35, 5 июня 2025Мир

Западных лидеров раскритиковали за бойкотирование диалога с Россией

Дизен вспомнил слова президента Словении Пирц-Мусар о диалоге с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал западных лидеров из-за бойкотирования диалога с Россией и вспомнил слова президента Словении об ошибке Европейского союза (ЕС). Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети X.

«По крайней мере, у президента Словении есть здравый смысл... Наши политические лидеры бойкотируют дипломатию во время самой опасной прокси-войны в истории и хлопают в ладоши, как тюлени, когда российские ядерные силы подвергаются нападению», — написал он, назвав происходящее безумием.

Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что одной из ошибок Евросоюза было то, что он перестал вести диалог с Россией. Так она ответила на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о подготовке Европы к возобновлению контактов между Москвой и ЕС.

1 июня Украина с помощью FPV-дронов атаковала удаленные от зоны боевых действий российские аэродромы в пяти российских регионах. Кроме того, ВСУ взорвали мосты в Брянской и Курской областях.

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