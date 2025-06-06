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03:57, 6 июня 2025Мир

Белый дом отреагировал на слова Маска о Трампе и деле Эпштейна

Белый дом: Слова Маска, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна, достойны сожаления
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Белом доме отреагировали на слова американского миддиардера Илона Маска о том, что президент Соединенных Штатах Дональд Трамп каким-то образом фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и педофилии. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт назвала заявления предпринимателя «достойными сожаления», передает телекомпания CNN.

«Это достойный сожаления эпизод для Илона, который недоволен единым, большим, красивым законопроектом [о сокращении госрасходов], так как в него не включены положения, в которых он заинтересован», — пояснила представитель Белого дома мотивы Маска.

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