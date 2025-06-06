Белый дом отреагировал на слова Маска о Трампе и деле Эпштейна

Белый дом: Слова Маска, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна, достойны сожаления

В Белом доме отреагировали на слова американского миддиардера Илона Маска о том, что президент Соединенных Штатах Дональд Трамп каким-то образом фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и педофилии. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт назвала заявления предпринимателя «достойными сожаления», передает телекомпания CNN.

«Это достойный сожаления эпизод для Илона, который недоволен единым, большим, красивым законопроектом [о сокращении госрасходов], так как в него не включены положения, в которых он заинтересован», — пояснила представитель Белого дома мотивы Маска.