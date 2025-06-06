Блогер нашел на Сахалине заброшенное военное укрытие и сильно удивился

«Простой сахалинец» нашел военное укрытие и удивился неразорвавшимся минам

Блогер, известный своими видео об истории и заброшенных объектах Сахалина, посетил военное укрытие в чаще леса и сильно удивился неожиданным находкам. Новый ролик «Простого сахалинца» появился на YouTube.

Военные оставили деревянные и каменные постройки в Корсаковском районе Сахалинской области. «Но самым главным и опасным местом являлся заброшенный штаб, где было многочисленное количество противотанковых мин», — рассказал блогер.

Он походил по бункеру, который за время затопило водой, и показал на видео множество вещей, оставшихся после военных. В частности, ящики с боеприпасами, костюмы химзащиты, противогазы и запчасти от разной техники.

Ранее в одном их старых японских тоннелей на острове Сахалин появилась огромная «дыра в ад». Ее снял на видео местный житель. Тоннель, насколько известно, находится на заброшенной железнодорожной ветке, которая когда-то в прошлом соединяла Южно-Сахалинск и Холмск.

Также недавно в России нашли забытую могилу советского актера из сказок «Варвара-краса, длинная коса» Алексея Катышева. Артиста не стало 30 ноября 2006 года в Ялте. На данный момент место его погребения заброшено — там остался лишь покосившийся крест с ржавой табличкой.