CAS обязал «Локомотив» выплатить украинскому клубу почти 50 тысяч евро

CAS обязал «Локомотив» выплатить «Мариуполю» почти 50 тысяч евро за Мампасси

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» сделать выплату украинскому «Мариуполю» в размере почти 50 тысяч евро за защитника Марка Мампасси. Это следует из документа, опубликованного на сайте суда.

Московский клуб подавал апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА), однако она была отклонена. Согласно вердикту суда «Локомотив» обязан выплатить 49 808 евро плюс 5 процентов годовых с февраля 2022-го за подготовку Мампасси. В случае отказа ФИФА может наложить на российский клуб санкции.

В феврале 2021 года «Мариуполь» арендовал Мампасси у «Шахтера», а в декабре того же года «Локомотив» выкупил права на него. Спустя два месяца украинский клуб подал иск в ФИФА с требованием к железнодорожникам компенсировать обучение игрока.

22-летний Мампасси провел за московскую команду 21 матч, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до декабря 2026 года. Сезон-2024/2025 футболист провел в аренде в бельгийском «Кортрейке».