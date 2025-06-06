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00:15, 6 июня 2025Наука и техника

Раскрыта стоимость дешевого складного смартфона Samsung

Доступный складной смартфон Galaxy Z Flip 7 FE оценят дешевле 60 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Южнокорейская компания Samsung оценит свой первый доступный складной смартфон дешевле 60 тысяч рублей. Об этом сообщает профильное издание SamMobile.

В раскрытом отчете инсайдера, на который сослались журналисты, говорится, что складной Galaxy Z Flip 7 FE будет стоить заметно дешевле флагманских моделей. Аппарат должны оценить в 1 миллион вон, или около 58 тысяч рублей по текущему курсу.

Гаджет будет доступен в версиях с накопителем на 128 и 256 гигабайт. Он будет работать на процессор Exynos 2400e, иметь те же камеры, что и модель Galaxy Z Flip 5 2023 года выпуска — два объектива разрешением 12 мегапикселей каждый. Скорее всего, устройство получит аккумулятор емкостью 3700 миллиампер-часов.

Также инсайдеры раскрыли стоимость флагманского Galaxy Z Flip 7. Топовая раскладушка будет стоить столько же, сколько и модель прошлого поколения Galaxy Z Flip 6 — 1,485 миллиона вон, или около 87 тысяч рублей. Новые складные гаджеты Samsung представят в июле.

По словам журналистов, Samsung уже несколько лет разрабатывала недорогой складной смартфон. В апреле 2024 года инсайдеры издания MyDrivers рассказали, что компания готовит два недорогих устройства — Galaxy Z Fold FE и Z Flip FE.

В начале июня корпорация Samsung анонсировала выход складного смартфона с большим экраном Galaxy Ultra. «Спрос наших потребителей очевиден — Ultra-опыт, который выходит за рамки простого списка улучшенных функций», — заметили в компании.

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