Samsung раскрыла новый складной флагман

Samsung анонсировала скорый выход складного смартфона Galaxy Ultra

Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала выход складного смартфона с большим экраном Galaxy Ultra. Об этом сообщается в пресс-релизе на американском сайте компании.

В фирме рассказали, что готовят скорый релиз нового складного устройства, которое войдет в линейку Galaxy Ultra. «Спрос наших потребителей очевиден — Ultra-опыт, который выходит за рамки простого списка улучшенных функций», — заметили в Samsung.

Специалисты компании не раскрыли точного названия и прочих характеристик флагмана, но заметили, что модель будет иметь компактный форм-фактор. Также они раскрыли информацию, что девайс получит легкий корпус. Сроки выхода гаджета не уточняются.

В видео-тизере схематично показали очертания смартфона — вероятно, в сложенном виде он будет иметь вытянутый прямоугольный корпус. Аппарат будет поддерживать работу с инструментами искусственного интеллекта (ИИ) — как и все флагманские смартфоны Samsung.

В настоящий момент у Samsung есть линейка обычных, не складных смартфонов Ultra. Так, в феврале корпорация выпустила флагман Galaxy S25 Ultra с 6,9-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 8 Elite и камерой с четырьмя объективами.

В конце мая корпорация Samsung представила бета-версию обновления Android 16 для своих устройств. Первыми апдейт получили Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.