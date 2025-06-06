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07:14, 6 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказал об истинных причинах спонсирования Украины Западом

Депутат Дубинский: Запад преследует личные интересы, спонсируя Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Лидеры западных стран, спонсируя Украину, преследуют личные финансовые или политические интересы. Об этом рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Зеленский втягивает в войну не только Украину, но и другие страны. Как это сейчас происходит — четко видно на примере втягивания в Третью мировую войну США — после атак вглубь России, включая удары по элементам ядерной триады», — отметил эксперт.

Дубинский в своем посту подчеркнул, что Запад выделяет Киеву невероятное количество денег, но большая часть уходит как на внешнюю, так и на внутреннюю коррупцию.

Ранее французский политик Флориан Филиппо обвинил украинского лидера Владимира Зеленского и западных лидеров в том, что они не хотят мира. По его словам, глубинное государство на фоне попыток мирного урегулирования пытается разжечь конфликт.

Помимо этого, эксперт Гленн Дизен раскритиковал западных лидеров из-за бойкотирования диалога с Россией и вспомнил слова президента Словении об ошибке Европейского союза.

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