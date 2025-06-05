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12:46, 5 июня 2025Мир

Во Франции возмутились помощью Украине

Политик Филиппо призвал Францию прекратить поставки оружия и денег Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Barbara Neyman / Globallookpress.com

Франция должна прекратить поставки оружия и денег Украине. Помощью Киеву возмутился лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети Х.

«А сколько всего "французских солдат" на Украине? Давайте прекратим участвовать в этом конфликте, давайте стремиться к миру», — заявил он.

Ранее Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского и иностранных подстрекателей из числа западных лидеров в том, что они не хотят мира. По его словам, глубинное государство на фоне попыток мирного урегулирования пытается разжечь конфликт.

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