Политик Филиппо призвал Францию прекратить поставки оружия и денег Украине

Франция должна прекратить поставки оружия и денег Украине. Помощью Киеву возмутился лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети Х.

«А сколько всего "французских солдат" на Украине? Давайте прекратим участвовать в этом конфликте, давайте стремиться к миру», — заявил он.

Ранее Филиппо обвинил президента Украины Владимира Зеленского и иностранных подстрекателей из числа западных лидеров в том, что они не хотят мира. По его словам, глубинное государство на фоне попыток мирного урегулирования пытается разжечь конфликт.