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05:57, 4 июня 2025Мир

Во Франции обвинили Зеленского и иностранных подстрекателей в нежелании мира

Филиппо: Зеленский и иностранные подстрекатели показывают, что не хотят мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х обвинил президента Украины Владимира Зеленского и иностранных подстрекателей из числа западных лидеров в том, что они не хотят мира.

«Зеленский с помощью подстрекающих к войне иностранных держав подтверждает свое непреклонное нежелание мира! Он хочет всеобщей эскалации в сторону Третьей мировой войны», — подчеркнул французский политик.

По его словам, глубинное государство на фоне попыток мирного урегулирования пытаются разжечь конфликт. Таковыми Филиппо назвал американских ястребов, выступающих против инициатив президента США Дональда Трампа, и европейских политиков, в частности Эммануэля Макрона.

Он также выразил мнение, что Зеленский лично заинтересован в сохранении власти и продолжении нынешней ситуации. Политик призвал Францию не отправлять средства и оружие Киеву.

Ранее Филиппо заявил, что удары Киева по российским аэродромам говорят о нежелании Зеленского заканчивать конфликт. По его словам, атака была спланирована при поддержке европейских партнеров Украины, которые тоже заинтересованы в продолжении боевых действий.

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