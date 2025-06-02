Во Франции сделали вывод о Зеленском после атаки на российские аэродромы

Филиппо об атаке Киева на аэродромы России: Зеленский показал, что не хочет мира

Атаки Киева на российские аэродромы говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к окончанию конфликта. Такой вывод на своей странице в соцсети X сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский только что продемонстрировал, что он упорно отказывается от мира», — подчеркнул он.

Как считает Филиппо, данная атака была спланирована при поддержке европейских партнеров Киева, которые тоже заинтересованы в продолжении боевых действий. В случае, если конфликт завершится, украинский лидер лишится власти, а европейские элиты потеряют источник обогащения, указал политик.

Ранее стало известно, что Зеленский взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов. По его словам, подготовка к операции шла более полутора лет. Всего Украина задействовала 117 беспилотников в атаке.