Дуэль поколений по классике устроили в России

«Одноклассники» запустили литературные спецпроекты ко Дню русского языка

Социальная сеть «Одноклассники» представила серию тематических проектов к празднованию Дня русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Об этом стало известно из пресс-релиза, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Ключевым проектом стал оригинальный видеопроект «Психология русской литературы». В рамках шоу эксперты с разных профессиональных позиций — психологи, историки, филологи и искусствоведы — проанализируют поведение героев классических произведений. Пользователи смогут взглянуть по-новому на таких персонажей, как Остап Бендер, Евгений Онегин, Татьяна Ларина, князь Мышкин, Хлестаков и Мастер из романа Булгакова.

В обсуждении примут участие историки Дмитрий и Дарья Вьюновы, филолог Анна Крылатая, искусствовед Елизавета Красная и популярный блогер Ника Марш. Ведущей проекта станет психолог Виктория Нагорная. Участники обсудят, почему читатели сочувствуют антигероям, как взрослеют или не взрослеют литературные персонажи и почему добрых героев часто воспринимают как слабых.

Еще один проект — «Говорим по-русски: дуэль поколений» — реализован совместно с порталом «Культура.РФ». В формате видеобатлов представители разных поколений будут угадывать значения устаревших слов и выражений из произведений классиков. Команда «Бывалых» (люди старшего возраста) соревновалась с молодежной сборной — «Юниорами».

При этом слова из классической литературы, такие как «котильон», «фараон» или «семитка» прозвучат в необычном контексте, и участникам придется вспомнить или угадать, что они означают. Съемки батлов прошли в интерьерах ведущих театров страны — МХТ имени Чехова, Музыкального театра Станиславского и Малого театра. Роль «секунданта» интеллектуального поединка исполнила театральный обозреватель Яна Музыка.

Дополнили праздничную программу материалы от экспертов портала «Грамота.ру», которые подготовили статьи и карточки с объяснением архаизмов из произведений Пушкина, Островского и Чехова. Пользователи смогут узнать происхождение этих слов, их современные аналоги, а также увидеть спектакли, в которых они звучат.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» (ОК) представила второй сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали». Его ведущий Алексей Новоселов исследует нетуристические точки Свердловской области.