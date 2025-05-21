Представлен новый сезон тревел-шоу о малых городах России

«Одноклассники» представили новый сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали»

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) представила второй сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали». Его ведущий Алексей Новоселов исследует нетуристические точки Свердловской области. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

В новом сезоне шесть серий о неизвестной истории, местных героях, традициях и красотах. Зрителям расскажут о малых городах региона России: Красноуфимске, Арти, Михайловске, Ирбите, Туринске и Кушве.

Социальной миссией проекта называется сохранение культурной и исторической памяти области через рассказы местных жителей. Также он будет полезен тем, кто ранее не путешествовал по региону, но интересуется его особенностями и культурой.

«Для старшей аудитории ОК — людей, которые жили или живут на Урале, — шоу даст возможность почувствовать ритм и дыхание родного края, виртуально прогуляться по знакомым улицам, услышать знакомую речь, вдохновиться примерами стойкости и доброты», — отмечается в публикации.

Новые выпуски тревел-шоу будут доступны в группе «Большой Урал. Поехали». Прямая трансляция первой серии состоится 22 мая.