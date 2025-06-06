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09:40, 6 июня 2025Экономика

В Энгельсе жители пострадавшего из-за БПЛА дома вернутся в квартиры

Губернатор Бусаргин: Жильцы дома, поврежденного из-за БПЛА, вернутся в квартиры
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал Романа Бусаргина

В Энгельсе жители дома, поврежденного из-за атаки беспилотников, смогут вернуться в квартиры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин.

Речь идет о жилищном комплексе «Облака» по улице Тельмана. Профильные службы завершили осмотр поврежденных участков здания. «Опасности нет. В течение часа эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры», — объявил глава региона. Кроме того, будет открыт проезд к дому. В результате происшествия никто не пострадал, подтвердил Бусаргин.

Как отмечается, восстановительные работы совместно с управляющей компанией будет контролировать районная администрация. Специалисты будут дежурить на месте «в постоянном режиме», добавил губернатор.

БПЛА атаковали ЖК «Облака» в Энгельсе в ночь на пятницу, 6 июня. Момент взрыва попал на видео. Из-за удара дрона пострадали балконы и окна сразу нескольких верхних этажей здания. Жильцов незамедлительно эвакуировали, возгорание удалось оперативно потушить.

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