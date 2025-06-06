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03:19, 6 июня 2025Россия

Момент взрыва БПЛА у жилого комплекса попал на видео

Момент взрыва БПЛА у ЖК «Облака» в Энгельсе попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Момент взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у ЖК «Облака» в Энгельсе попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что возгорание на балконе одного из верхних этажей уже удалось потушить. Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Рязань. Взрывы были слышны в районе аэродрома Дягилево.

До этого украинские беспилотники атаковали село Старые Юрковичи в Брянской области, в результате пострадал мужчина.

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