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03:48, 6 июня 2025Россия

Опубликовано фото пострадавшего от БПЛА ЖК в Энгельсе

Опубликовано фото ЖК «Облака» в Энгельсе, в который влетел украинский БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал / SHOT

Опубликовано фото ЖК «Облака» в Энгельсе, в который влетел украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На фотографии видно, как пострадали балконы и окна сразу нескольких верхних этажей здания. По данным очевидцев, сразу после взрыва местные начали эвакуироваться на улицу.

Уточняется, что территория, на которой лежат обломков дрона, сейчас оцеплена, их изучают специалисты.

Момент взрыва беспилотного летательного аппарата у ЖК «Облака» попал на видео.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Рязань. Взрывы были слышны в районе аэродрома Дягилево.

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