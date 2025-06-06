Критикующий Россию министр позлорадствовал над Маском

The Guardian: Глава МИД Польши Сикорский позлорадствовал над Маском из-за Трампа

Глава МИД Польши Радослав Сикорский позлорадствовал над американским миллиардером Илоном Маском из-за его ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Guardian.

В частности, авторы материала напоминают, что Сикорский ранее вступал в перепалку с Маском из-за возможного отключения Starlinks для Украины. В той истории миллиардер резко ответил министру: «Замолчи, мелкий человек».

После ругани с Трампом польский политик нашел свой пост в социальной сети X и подписал его с кратким комментарием: «Видишь ли, большой человек, политика сложнее, чем ты думал». Как отмечает издание, Сикорский намеренно использовал ситуацию, чтобы отомстить Маску.

Аналогичным образом поступил и бывший комиссар Европейского союза (ЕС) Тьерри Бретон, который публично враждовал с Маском. В ответ на конфликт миллиардера с хозяином Белого дома он опубликовал эмодзи с изображением глаз и значок пакета с попкорном.

5 июня Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые публично раскритиковал Маска, который ранее покинул администрацию. Слова американского лидера привели к немедленной реакции Маска. В социальной сети X он впервые жестко высказался о главе государства и напрямую ему угрожал. Скандал фактически перерос в перепалку в прямом эфире, оба грозили друг другу опасными последствиями.