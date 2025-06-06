Максимально возможный для женщин в России срок запросили за пытки и расправу над мальчиком

В Екатеринбурге прокурор запросил 25 лет опекунше за убийство пятилетнего Далера

Прокурор Свердловской области Борис Крылов запросил 25 лет лишения свободы — максимально возможный срок для женщин в России — опекунше Веронике Наумовой, обвиняемой в жестоком обращении, пытках и расправе над пятилетним воспитанником Далером Бабиевым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Процесс проходит в Свердловском областном суде, расположенном в Екатеринбурге. На заседании Крылов в качестве государственного обвинителя заявил, что считает доказанной вину подсудимой.

По версии следствия, в декабре 2019-го Наумова была назначена опекуном мальчика 2017 года рождения. Она мучила и истязала ребенка, испытывая личную неприязнь из-за его национальности, при этом получая за него социальные выплаты. Женщина не выпускала Далера на улицу, запрещала ему общаться и играть с другими детьми, мальчик не посещал детский сад. Наумова подключила к пыткам Далера другую свою воспитанницу и племянника супруга — оба несовершеннолетние.

Вечером 2 декабря 2022 года опекунша связала ноги мальчика скотчем, избила и удерживала под водой в ванне. Далер не вынес мучений.

В сентябре 2024 года гарнизонный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы опекуна мальчика Александра Наумова.

В июне 2023 года Вероника Наумова объявила в розыск Далера — по ее словам, он самостоятельно ушел из дома. Мальчика искали несколько сотен людей. В результате его без признаков жизни нашли в гараже семьи. После этого женщину задержали.