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09:17, 6 июня 2025Наука и техника

Маск после перепалки с Трампом пообещал не выводить корабли Dragon из эксплуатации

Маск пообещал не выводить корабли Dragon из эксплуатации
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск пообещал не выводить корабли Dragon из эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС.

«Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации», — написал бизнесмен в сети X в ответ на просьбу одного из комментаторов «остыть и сделать шаг назад» после перепалки с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Маск заявил, что SpaceX начнет вывод из эксплуатации кораблей Dragon, используемых США для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию.

Комментарий бизнесмена появился после того, как Трамп назвал самым простым способом экономии денег американских налогоплательщиков прекращение субсидирования компаний Маска.

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