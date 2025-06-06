Маск после перепалки с Трампом пообещал не выводить корабли Dragon из эксплуатации

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск пообещал не выводить корабли Dragon из эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС.
«Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации», — написал бизнесмен в сети X в ответ на просьбу одного из комментаторов «остыть и сделать шаг назад» после перепалки с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Маск заявил, что SpaceX начнет вывод из эксплуатации кораблей Dragon, используемых США для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию.
Комментарий бизнесмена появился после того, как Трамп назвал самым простым способом экономии денег американских налогоплательщиков прекращение субсидирования компаний Маска.