Маск пригрозил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon из-за слов Трампа

Маск: SpaceX выведет из эксплуатации космический корабль Dragon

Американский миллиардер предприниматель Илон Маск жестко прокомментировал угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа расторгнуть государственные контракты с его компаниями. По словам бизнесмена, принадлежащая ему аэрокосмическая компания SpaceX начнет вывод из эксплуатации космические корабли Dragon, используемые США для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию (МКС).

«В свете заявления президента об отмене моих государственных контрактов SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации свои космические корабли Dragon», — указал Маск в соцсети X.

Дональд Трамп ранее сообщил, что «самый простой способ сэкономить деньги в бюджете США, — это прекратить правительственные субсидии и контракты» Маска.

Кроме того, глава Белого дома публично заявил, что предприниматель сошел с ума после его решения относительно мандата на электромобили. В ответ Маск в соцсетях написал: «Такая очевидная ложь. Так грустно».

Несколькими днями ранее Маск подверг резкой критике «большой, красивый» законопроект Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью».