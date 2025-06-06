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00:20, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Маск предрек рецессию в США из-за пошлин

Маск заявил об угрозе рецессии в США из-за пошлин Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Соединенным Штатам грозит рецессия во второй половине 2025 года из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Такое развитие событий предрек американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

«Тарифы Трампа спровоцируют рецессию во второй половине этого года», — написал Маск.

Ранее эксперты Института управления поставками заявили, что введенные Трампом пошлины довели экономику страны почти до такого состояния, в котором она находилась в 2020 году, когда разгорелась пандемия коронавируса.

До того появился прогноз, что политика Трампа может привести к тому, что США останутся далеко позади многих других стран.

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