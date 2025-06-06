Политолог прокомментировал намек Маска на педофилию Трампа

Политолог Дудаков усомнился в педофилии Трампа после слов Маска

Разразился первый крупный публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, однако не стоит воспринимать буквально все то, что говорит последний, полагает политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал намек миллиардера на педофилию американского лидера.

Ранее Маск написал в социальной сети X, что Трамп фигурирует в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Его осудили за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек, включая несовершеннолетних.

Призывы Маска устроить импичмент Трампу нереалистичны, то же касается и дела Эпштейна, считает политолог. Ни для кого не секрет, что президент какое-то время дружил с миллиардером, у них были совместные фотографии, но, когда разразился большой скандал о педофилии последнего, республиканец разорвал с ним отношения, рассказал Дудаков. Кроме того, Трамп был единственным из друзей Эпштейна, кто дал против него показания, указал он.

Можно сказать, что Трампа этот скандал задел, но по касательной. Поэтому не стоит сейчас ожидать того, что какие-то внезапно разоблачения появятся. Если бы они были, я думаю, что уже давным-давно демократы бы это все слили и задействовали против Трампа Малек Дудаков политолог-американист

Таким образом Маск пытается использовать любые рычаги давления для того, чтобы повлиять на принятие законопроекта Трампа в Конгрессе и включить в него свои определенные инициативы, вроде выделения субсидий на электромобили или на освоение Марса, что для него является приоритетом, пояснил американист.

«Учитывая события последних часов, там вроде как перемирие все-таки заключается между Трампом и Маском. Я не исключаю того, что в итоге эта публичная кампания противостояния двух миллиардеров может довольно быстро закончиться. Тем более хоть они, может быть, не во всем друг с другом согласны, но понимают, что основной противник для них — это демократы, которые сейчас и выигрывают от этого раскола между Трампом и Маском», — заключил Дудаков.

В Белом доме отреагировали на слова Маска о том, что Трамп каким-то образом фигурирует в деле против Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и педофилии. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт назвала эпизод «достойным сожаления для Илона, который недоволен единым, большим, красивым законопроектом, так как в него не включены положения, в которых он заинтересован».